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20 июн 2022

Ретроавтомобили наносят природе меньше вреда, чем электрокары

Ретроавтомобили наносят природе меньше вреда, чем электрокары

Казалось бы, как такое возможно – ведь двигатели старинных машин не соответствуют никаким современным экологическим нормам?

Судите сами - среднегодовой выброс углекислого газа "классического" автомобиля составляет около 560 килограммов. Для сравнения – современный Volkswagen Golf выбрасывает около пяти тысяч килограммов CO2 ежегодно. Почему так много? Разгадка проста – на обычных машинах мы ездим почти ежедневно, ретро-кары же эксплуатируются в куда более щадящем режиме, а их годовой пробег не превышает пары тысяч километров – отсюда и весь выигрыш по экологии.

Забавный факт – принято считать, что электрокары вообще не портят атмосферу в процессе эксплуатации. Однако их «углеродный след» ещё масштабнее: к примеру, производство электромобиля Polestar 2 привносит в окружающую среду 26 тонн углекислого газа. Добавим еще тот факт, что для получения электричества сжигается уголь, так что экологичность электрокаров вызывает большие вопросы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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