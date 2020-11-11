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11 ноя 2020

Rezvani представила шестиколесный пикап Herculess

Rezvani представила шестиколесный пикап Herculess
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник Rezvani Tank дебютировал в 2017 году. Автомобиль с неординарным внешним видом построен на основе Jeep Wrangler. Теперь калифорнийская компания показывает  вторую модель — экстремальный пикап Hercules 6x6

Грузовик выполнен в фирменном агрессивном стиле. Лобовое стекло и форма бокового остекления намекают на джиповскую родословную, однако все внешние кузовные панели здесь оригинальные. Длина грузовой платформы составляет 2438 мм. Сзади появились огромные дуги золотистого цвета. На крыше установлена светодиодная «люстра». Используются 37-дюймовые внедорожные шины.

Rezvani предлагает целую гамму моторов. В базе предусмотрен скромный 3,6-литровый V6 (289 л.с. и 353 Нм). Есть даже дизельный ДВС — 3.0 EcoDiesel V6 (264 л.с. и 600 Нм). Далее следует 6,4-литровый HEMI V8 (507 л.с.). Но тем, кто ищет настоящего экстрима, предлагается глубоко доработанный компрессорный движок от Dodge Challenger SRT Demon. Его объем увеличен до 7,0 литра, а отдача составляет 1318 л.с. и 1341 Нм. Крутящий момент передается через 8-ступенчатый «автомат». Все версии оснащаются подключаемым полным приводом. Водитель может выбирать между режимами 6x2, 6x4 и 6x6.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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