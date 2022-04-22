Ричард Хаммонд пожаловался, что никак не может выкупить свой легендарный спорткар

У каждого из нас есть любимый автомобиль. У кого-то «Жигули», сияющие своим намытым кузовом. У кого-то старая «Волга», доведенная до идеального состояния. У известного ведущего Ричарда Хаммонда таким автомобилем был Morgan AeroMax

Почему был? К сожалению, не все наши желания мечты получают одобрение среди близких, в особенности, жён. Пару лет назад Хаммонд продал свой «Морган» из-за семейных разногласий. Через некоторое время он попытался его выкупить, однако, столкнулся с одним непреодолимым препятствием.

Дело в том, что нынешний хозяин машины завещал похоронить себя в ней. Если кому-то интересны подробности, то пожалуйста - По замыслу Филипа Аллена (имя владельца), его тело в куртке из крокодиловой кожи посадят за руль спорткара, автомобиль поместят в герметичный контейнер и захоронят под бетонной плитой с гравировкой. К чему такие сложности – все просто, Аллен настолько прикипел к машине (еще бы, он пытался купить ее на протяжении десяти лет), что захотел остаться с ней и на том свете.