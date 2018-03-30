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30 мар 2018

Rimac распродал тираж гиперкара C_Two за 3 недели

Rimac распродал тираж гиперкара C_Two за 3 недели
Автор фото: фирма-производитель

Словацкие гиперкары Rimac получили известность тем, что один из экземпляров первой модели компании, жутко эксклюзивный Concept One разбил ведущий телепрограммы Grand Tour Ричард Хаммонд.

Видимо это сделало неплохую рекламу компании Мате Римаца, так как представители Rimac заявили о том, что практически весь тираж из 150 экземпляров гиперкара C_Two распродан по предзаказам. И это при том, что машина стоит 1,7 миллиона евро, а еще полмиллиона евро покупатель может потратить на различные опции.

Мощность Rimac C_Two составляет 1914 л.с., машину показали в начале марта на автосалоне в Женеве. На гаиперкаре установлена литий-магнивая батарея емкостью 120 киловатт-часов. В компании говорят, что это позволило увеличить запас хода электромобиля до 650 километров. При этом батарея интегрирована в силовую структуру кузова и увеличивает его жесткость.

Силовая установка решена по тому же принципу, что и на Concept One: четыре электромотора (по одному на каждое колесо) суммарной мощностью 1,4 МВт или 1914 л.с. Крутящий момент составляет и вовсе фантастические 2300 Нм. До 100 км/ч по утверждениям создателей C-Two разгоняется за 1,85 секунды.

Основной доход  Rimac получает от разработки и производства элементов тяговых батарей и трансмиссий для Koenigsegg, Aston Martin, Jaguar Land Rover, Renault, Siemens и Magna.
 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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