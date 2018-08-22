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22 авг 2018

Rimac выпустил очень эксклюзивную версию гиперкара C_Two

Rimac выпустил очень эксклюзивную версию гиперкара C_Two
Автор фото: фирма-производитель

Тираж словацкого электрического гиперкара Rimac C_Two, состоящий всего из 150 экземпляров, был распродан всего за три недели, прошедшие с мартовской премьеры на автосалоне в Женеве. Одна из машин будет поистине эксклюзивной

Словаки показали версию California, которая выпущена в единственном экземпляре. Сложно сказать, чем руководствовался заказчик почти 2000-сильного электромобиля, но главное отличие этого купе от остальных: наличие набора для шампанского. Он включает в себя охлаждаемую нишу, два подстаканника и два бокала для игристого напитка. Также в салоне появились держатели для бутылок объемом от двух до шести литров.

Эксклюзивную версию Rimac C_Two можно также отличить по особому голубому цвету кузова и иным легкосплавным колесным дискам.

По технической части гиперкар не претерпел никаких изменений. Силовая установка Rimac C-Two состоит из четырех электромоторов суммарной мощностью 1914 л.с.  До 100 км/ч купе разгоняется за 1,85 секунды. Емкости батарей в 120 киловатт-часов достаточно, чтобы проехать на одной зарядке до 650 километров.

Стоимость гиперкара в обычной версии составляет 1,7 миллиона евро. Сколько стоит эксклюзивный вариант не сообщается.
 

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При написании новости использовалась информация:
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