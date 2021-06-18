Rimac возьмет под контроль Bugatti?

Очередная порция слухов появилась вокруг уникальной по своему размаху сделке в автомобильном мире – хорватский стартап готов купить одну из старейших автомобильных марок.

Первая порция неподтвержденной информации была выдана в сентябре прошлого года немецким журналом Manager Magazin. Сейчас он же подкинул очередной набор данных. Теперь подробности - Rimac и входящая в концерн Volkswagen Group компания Porsche образуют новое совместное предприятие, в котором хорватам будет принадлежать 55%, а немцам – 45%. Именно этой структуре и передадут «Бугатти».

Причем тут Porsche? Да при том, что эта фирма является серьезным инвестором хорватского стартапа. Первоначально ее доля равнялась 10 процентам, но в 2019 году ее увеличили до 15%, а нынешней весной – уже до 24%.