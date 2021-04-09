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9 апр 2021

Рынок поддержанных автомобилей растет

Рынок поддержанных автомобилей растет

Пока рынок новых автомобилей швыряет из стороны в сторону от кризисов,  рынок поддержанных автомобилей остается стабильным. Впрочем, он даже демонстрирует рост

Как сообщает агентство «Автостат», в России за март было продано более 470 тысяч поддержанных автомобиле (476 тысяч, если быть точным). Если сравнивать с прошлым годом, то этот показатель на десять процентов выше. Если смотреть на итоги первого квартала в целом, то рынок также показывает положительную динамику – 1244800 автомобилей было продано за этот период и в сравнении с прошлым годом здесь зафиксирован трехпроцентный рост.

Если говорить по моделям, то традиционным лидером остаётся Lada. Второе и третьи места занимают японские автопроизводители – Toyota и Nissan.  Между тем, рынок новых автомобилей  падает. Как сообщает АЕБ, в марте 2021-го продано на 5,7% меньше автомобилей, чем в марте 2020-го.

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