Рынок поддержанных автомобилей растет

Пока рынок новых автомобилей швыряет из стороны в сторону от кризисов, рынок поддержанных автомобилей остается стабильным. Впрочем, он даже демонстрирует рост

Как сообщает агентство «Автостат», в России за март было продано более 470 тысяч поддержанных автомобиле (476 тысяч, если быть точным). Если сравнивать с прошлым годом, то этот показатель на десять процентов выше. Если смотреть на итоги первого квартала в целом, то рынок также показывает положительную динамику – 1244800 автомобилей было продано за этот период и в сравнении с прошлым годом здесь зафиксирован трехпроцентный рост.

Если говорить по моделям, то традиционным лидером остаётся Lada. Второе и третьи места занимают японские автопроизводители – Toyota и Nissan. Между тем, рынок новых автомобилей падает. Как сообщает АЕБ, в марте 2021-го продано на 5,7% меньше автомобилей, чем в марте 2020-го.