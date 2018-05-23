Рынок подержанных автомобилей в России находится в нестабильном состоянии уже больше года: продажи то растут, то падают. Вот и в апреле аналитики зафиксировали неожиданное снижение продаж почти на 5%.

В апреле 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 444,1 тыс. единиц, что на 4,6% ниже результата годичной давности. Лидером российского вторичного рынка традиционно является отечественная марка Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлось 26% от общего объема. В количественном выражении это составляет 115,4 тыс. штук – на 10,4% меньше, чем в апреле 2017-го.

Лучшей среди иномарок по-прежнему оказывается японская Toyota, чей показатель достиг 50,3 тыс. экземпляров (-0,9%), подсчитали в агентстве «Автостат». Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan (24,6 тыс. шт.; -1,4%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в апреле нынешнего года составил 12,2 тыс. единиц – на 10,2% меньше, чем годом ранее. Вторую позицию в модельном рейтинге занял седан Lada 2107 (11,1 тыс. шт.; -16%), а на третью строчку опустился Ford Focus (10,8 тыс. шт.; -7,5%), который снова стал лучшим среди иномарок с пробегом.

Отметим также, что по итогам четырех месяцев 2018 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 575,1 тыс. единиц, что на 1,4% меньше, чем год назад.

