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21 апр 2022

Рынок подержанных автомобилей падает

Рынок подержанных автомобилей падает
Известно, что новые автомобили сейчас стоят безумных денег – продавцы накручивают миллионы к розничным ценам. Большинство людей просто не готовы купить новый автомобиль – стоит ли идти на вторичный рынок?
Как сообщает «Автостат», дела и там идут не самым лучшим образом. Как показывает статистика, в марте 2022 года в России было продано 424 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 10,9% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Причины падения легко объяснимы – растут цены на новые машины – подержанные также начинают дорожать. Никто не хочет упускать своей выгоды.
 
Если говорить о марках-лидерах, то первое место удерживает Lada, машины которой разошлись тиражом в 100 тыс. ед. На втором месте идет Toyota с показателем 49,3 тыс. машин, а вслед за ней Hyundai с результатом 23,3 тыс. автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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