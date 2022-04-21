Рынок подержанных автомобилей падает

Известно, что новые автомобили сейчас стоят безумных денег – продавцы накручивают миллионы к розничным ценам. Большинство людей просто не готовы купить новый автомобиль – стоит ли идти на вторичный рынок?

Как сообщает «Автостат», дела и там идут не самым лучшим образом. Как показывает статистика, в марте 2022 года в России было продано 424 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 10,9% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Причины падения легко объяснимы – растут цены на новые машины – подержанные также начинают дорожать. Никто не хочет упускать своей выгоды.