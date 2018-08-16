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16 авг 2018

Рынок подержанных автомобилей в России опять растет

Рынок подержанных автомобилей в России опять растет

Вторичный автомобильный рынок в России постепенно оживает: продажи растут уже несколько месяцев подряд. Правда, по темпам роста до рынка новых автомобилей ему пока далеко

В июле 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 468,1 тыс. единиц, что на 3,1% выше результата годичной давности.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлось более четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 119,8 тыс. штук – на 1,6% меньше, чем в июле 2017-го. Лучшей среди иномарок снова оказывается японская Toyota, чей показатель достиг 52,1 тыс. экземпляров и увеличился на 2%. Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan (26 тыс. шт.; +5,1%).

В первую пятерку также попадают Hyundai (23,6 тыс. шт.; +12,9%) и Kia (20,9 тыс. шт.; +22%). Отметим, что Kia демонстрирует наибольший рост в топ-10. При этом кроме Lada, все остальные марки здесь тоже находятся в «плюсе».

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в июле составил 12,4 тыс. единиц – на 5,6% меньше, чем годом ранее. Вторую позицию в модельном рейтинге сохранил Ford Focus (12,3 тыс. шт.; +7,1%), который в очередной раз стал лучшим среди иномарок с пробегом. На третьей строчке – седан Lada 2107 (11,3 тыс. шт.; -5,7%). В пятерке лидеров оказываются еще две вазовские модели – Lada 2170 (9,8 тыс. шт.; +10,8%) и Lada 2110 (9,4 тыс. шт.; -6,4%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», по итогам 7 месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России достиг 3 млн 9,9 тыс. единиц, что на 2,2% больше, чем в январе – июле 2017 года.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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