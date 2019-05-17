Rivian оснастит свои электромобили гигантской батареей

Компания Rivian обьявила, что аккумуляторная батарея с максимальным диапазоном, которую предложат для пикапа R1T и внедорожника R1S, станет самой большой в автомобильном мире

Аккумулятор, о котором идет речь, будет иметь мощность в 180 кВт, и сможет обеспечивать дальность пробега на одной зарядке превышающую 660 километров. Это весьма высокий показатель для любого электромобиля и довольно впечатляющий для относительно тяжелых и больших внедорожников, как R1T и R1S.

Новые батареи будут представлены на рынке через полтора года. Сейчас в компании занимаются усовершенствованием некоторых элементов конструкции, в том числе, жидкостного охлаждения.Кроме того, Rivian работает над менее мощными батареями на 105 и 135 кВт, и обе они превышают максимально мощную батарею Tesla на 100 кВт. Диапазон пробега внедорожников на батарее в 105 кВт составит примерно 385 километров, тогда как на батарее в 135 кВт они смогут проезжать до 500 километров.