Родстер «Крым» позаимствует компоненты у «Ауруса»

Проект «Конструкторского бюро молодёжи» — доступный родстер «Крым» — оснастят семиступенчатым «автоматом» от российской компании КАТЕ, которая поставляет коробки передач для автомобилей бренда Aurus

Прототип сейчас разрабатывается в основном в виртуальном пространстве: при помощи компьютерного моделирования не только создаётся дизайн кузова, но и испытываются несущая конструкция и подвески. Проектируется он с учётом последующего прохождения сертификационных испытаний перед стартом серийного производства.

В основе родстера лежит созданная членами КБМ металлическая пространственная рама. Как уточняется в сообщении МГТУ им. Баумана на форуме Хабр, за время разработки конструкторы постоянно искали способ сделать её легче, и сейчас она весит на центнер меньше, чем на первых прототипах. Кроме того, с третьей итерацией «Крым» получил механизм автоматического складывания крыши: на первых версиях это приходилось делать вручную.

Попутно родстеру дорабатывают кинематику подвески и рулевого управления, а также экспериментируют с интерьером, улучшая эргономику. Предполагается, что конструкция «Крыма» в целом будет опираться на компоненты, позаимствованные у массовых автомобилей — прежде всего, марки Lada.