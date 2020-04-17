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17 апр 2020

Рогозин бросил вызов Илону Маску

Рогозин бросил вызов Илону Маску

Глава  госкорпорации «Роскосмос» решил запустить в космос грузовик КамАЗ. Вот он - настоящий отечественный ответ Tesla

Немного истории, в 2018 г. электрокар Tesla Roadster отправился в космос в качестве полезной нагрузки для новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy. Этот автомобиль ранее принадлежал самому Маску. Успешный запуск Falcon Heavy состоялся с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Электромобиль прикрепили к вершине обтекателя второй ступени. При этом за руль автомобиля посадили манекен астронавта в скафандре, которому дали имя Starman. В прошлом году электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.

Собственно наши соотечественники, в лице генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, подумали, а чем мы, собственно, хуже, и пообещали отправить КамАЗ вслед за Tesla в космос. По словам Рогозина, для этого вполне подойдет ракета-носитель «Ангара-А5». Об этом он написал в своем Twitter, отвечая на вопрос, какая полезная нагрузка будет на «Ангаре-А5» при запуске.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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