Rolls-Royce отказался от моделей Wraith и Dawn

Компания Rolls-Royce прекратила принимать заказы на модели Wraith и Dawn. Купе и кабриолет снимут с производства в начале 2023 года, причем преемников у них не будет.

Сейчас все силы компании направлены на разработку электрокара Spectre, который также будет представлен в 2023 году (четвертый квартал). К сожалению, производитель до сих пор не раскрыл технических характеристик модели, но по слухам все агрегаты будут позаимствованы у кроссовера BMW iX (в самой мощной версии). Речь идет о 560-сильной двухмоторной силовой установке. К слову, она же дебютирует и на электрическом седане i7. Отметим, что электрические Роллс-Ройсы были и раньше. В 2011-м, к примеру, на Женевском автосалоне дебютировал прототип 102EX на базе седана Фантом седьмого поколения, оснащенный двумя электромоторами и батареей емкостью 71 киловатт-час.

Что касается моделей Wraith и Dawn, то они оставят после себя большое наследие, выраженное в штучных машинах, которые строились по спецзаказам. К примеру, летом прошлого года дебютировали Wraith и Dawn Black Badge Landspeed Collection, посвященные Джорджу Эйстону, который в 30-х годах XX века установил несколько рекордов скорости на автомобиле Thunderbolt с авиационными двигателями Rolls-Royce.