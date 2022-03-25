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25 мар 2022

Rolls-Royce отказался от моделей Wraith и Dawn

Rolls-Royce отказался от моделей Wraith и Dawn
Автор фото: фирма-производитель
Компания Rolls-Royce прекратила принимать заказы на модели Wraith и Dawn. Купе и кабриолет снимут с производства в начале 2023 года, причем преемников у них не будет.
Сейчас все силы компании направлены на разработку электрокара Spectre, который также будет представлен в 2023 году (четвертый квартал).  К сожалению, производитель до сих пор не раскрыл технических характеристик модели, но по слухам все агрегаты будут позаимствованы у кроссовера BMW iX (в самой мощной версии).  Речь идет о 560-сильной двухмоторной силовой установке. К слову, она же дебютирует и на электрическом седане i7. Отметим, что электрические Роллс-Ройсы были и раньше. В 2011-м, к примеру, на Женевском автосалоне дебютировал прототип 102EX на базе седана Фантом седьмого поколения, оснащенный двумя электромоторами и батареей емкостью 71 киловатт-час.
 
Что касается моделей Wraith и Dawn, то они оставят после себя большое наследие, выраженное в  штучных машинах, которые строились по спецзаказам. К примеру, летом прошлого года дебютировали Wraith и Dawn Black Badge Landspeed Collection, посвященные Джорджу Эйстону, который в 30-х годах XX века установил несколько рекордов скорости на автомобиле Thunderbolt с авиационными двигателями Rolls-Royce.

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