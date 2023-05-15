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15 май 2023

«Росатом» поглощает производителей аккумуляторов

«Росатом» поглощает производителей аккумуляторов

В Южной Корее существует фирма Enertech. Компания занимается производством тяговых батарей для электрокаров и в портфолио у организации уже есть много солидных клиентов, например, BMW или LG. Также Enertech делает батареи для российского Aurus

К слову, российский след обнаружился и в самой Enertech. Так, до сегодняшнего дня 49 процентов акций принадлежали компании «Рэнера» - дочерней структуре корпорации «Росатом». Теперь же наши соотечественники увеличили свою долю до 98 процентов, проще говоря, «Росатом» поглотил Enertech.

В этом решении есть определенная стратегия - Госкорпорации нужна технология производства батарей для запуска гигафабрики в Калининградской области. Тяговые батареи «Рэнера» калининградского производства будут применяться в том числе в электромобилях Атом.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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