«Росатом» поглощает производителей аккумуляторов

В Южной Корее существует фирма Enertech. Компания занимается производством тяговых батарей для электрокаров и в портфолио у организации уже есть много солидных клиентов, например, BMW или LG. Также Enertech делает батареи для российского Aurus

К слову, российский след обнаружился и в самой Enertech. Так, до сегодняшнего дня 49 процентов акций принадлежали компании «Рэнера» - дочерней структуре корпорации «Росатом». Теперь же наши соотечественники увеличили свою долю до 98 процентов, проще говоря, «Росатом» поглотил Enertech.

В этом решении есть определенная стратегия - Госкорпорации нужна технология производства батарей для запуска гигафабрики в Калининградской области. Тяговые батареи «Рэнера» калининградского производства будут применяться в том числе в электромобилях Атом.