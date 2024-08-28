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28 авг 2024

«Росатом» зарегистрировал собственный автомобильный бренд Voyt

«Росатом» зарегистрировал собственный автомобильный бренд Voyt
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что российская государственная корпорация «Росатом» зарегистрировала торговый знак Voyt. Под этим брендом будут выпускаться отечественные электромобили. К данному моменту уже есть прототипы будущих электрокаров и макет платформы

Судя по опубликованной информации, торговый знак Voyt зарегистрирован на дочернюю фирму «Юматекс». Она занимается производством углеволокна для оборонной и авиастроительной промышленности. Само название Voyt происходит от фамилии дизайнера Романа Войта, который также является руководителем проекта «Электромобили» от «Росатома».

Сейчас у компании имеется прототип платформы, которая станет основой для будущего семейства электрокаров. В марте этого года «Росатом» продемонстрировал дизайн фургона и кроссовера, которые будут выпускаться под брендом Voyt. Их внешний облик выполнен в идентичной стилистике.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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