«Росатом» зарегистрировал собственный автомобильный бренд Voyt

Стало известно, что российская государственная корпорация «Росатом» зарегистрировала торговый знак Voyt. Под этим брендом будут выпускаться отечественные электромобили. К данному моменту уже есть прототипы будущих электрокаров и макет платформы

Судя по опубликованной информации, торговый знак Voyt зарегистрирован на дочернюю фирму «Юматекс». Она занимается производством углеволокна для оборонной и авиастроительной промышленности. Само название Voyt происходит от фамилии дизайнера Романа Войта, который также является руководителем проекта «Электромобили» от «Росатома».

Сейчас у компании имеется прототип платформы, которая станет основой для будущего семейства электрокаров. В марте этого года «Росатом» продемонстрировал дизайн фургона и кроссовера, которые будут выпускаться под брендом Voyt. Их внешний облик выполнен в идентичной стилистике.