Росатом построит завод, который поспорит с предприятиями Tesla

Компания Tesla уже построила несколько своих гигафабрик на территории США и Европы. Российская компания «Росатом» не хочет отставать от конкурентов и готовится к строительству огромной фабрики.

Предприятие будет создано в Калининградской области, а его профилем станет разработка и изготовление батарей для электрокаров. Также на предприятии планируют наладить выпуск стационарных систем хранения энергии. Никаких дополнительных подробностей о характеристиках элементов питания и планируемых объемах выпуска «Росатом» не раскрывает.

По неподтвержденной информации, часть продукции будет применена на электромобилях фирмы Evolute, выпуск которого будет налажен на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.