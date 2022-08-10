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10 авг 2022

Росатом построит завод, который поспорит с предприятиями Tesla

Росатом построит завод, который поспорит с предприятиями Tesla
Компания Tesla уже построила несколько своих гигафабрик на территории США и Европы. Российская компания «Росатом» не хочет отставать от конкурентов и готовится к строительству огромной фабрики.
Предприятие будет создано в Калининградской области, а его профилем станет разработка и изготовление батарей для электрокаров. Также на предприятии планируют наладить выпуск стационарных систем хранения энергии. Никаких дополнительных подробностей о характеристиках элементов питания и планируемых объемах выпуска «Росатом» не раскрывает.
 
По неподтвержденной информации, часть продукции будет применена на электромобилях фирмы Evolute, выпуск которого будет налажен на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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