Росатом займется производством компонентов для электромобилей

Правда, самостоятельно корпорация не будет вести данную деятельность – ей займется одна южнокорейская компания

Имя ей - «Enertech International Inc». Собственно, данная компания является производителем электродов, аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии различной емкости. В чем же смысл? А смысл в бизнесе - Росатом стал партнером той самой компании, купив большой пакет ее акций (около 40 процентов). В рамках того самого сотрудничества корейцы обязуются создать производство в России.

Портал Drom приводит несколько интересных нюансов сделки. Первый – Enertech не просто какая-нибудь темная лошадка. Оказывается, что корейцы производят электрические компоненты для небезызвестных автомобилей Aurus. Второй нюанс – руководит компанией наш соотечественник.