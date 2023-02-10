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10 фев 2023

Роскошный Bentley из шестидесятых годов превратили в электрокар

Роскошный Bentley из шестидесятых годов превратили в электрокар

Известное своими батарейными рестомодами ателье Lunaz Design представило новинку на базе одного из самых редчайших автомобилей в истории.

Итак, мастера решили взяться за конверсию Bentley Continental S2. Уникальность этого автомобиля в том, в свое время было выпущено лишь пять экземпляров. Купе, о котором пойдет речь ниже, принадлежит частному коллекционеру, который лично обратился в ателье с просьбой – перевести машину на электричество, дабы у него была возможность повседневной эксплуатации и беспрепятственный проезд в центральные районы мегаполисов, куда доступ обычным машинам  (из-за экологических ограничений) становится запрещен.

Штатный двигатель заменили на электромотор, развивающий 400 л.с. и 719 Нм крутящего момента. До 100 км/ч рестомод может ускориться за 6,9 секунды, но данных о запасе хода Lunaz не афиширует. Купе также оснастили тормозами с шестипоршневыми суппортами и возможностью рекуперации.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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