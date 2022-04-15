Роскосмос будет выпускать беспилотный транспорт

Главная космическая компания страны объявила о запуске производства автопилотируемого общественного транспорта. Первым проектом должен стать трамвай

Подробностей о проекте крайне мало - известно, что строить аппарат будут на Усть-Катавском вагонном заводе (входит в структуру Роскосмоса), а сам старт производства, по заявлению гендиректора УКВЗ, назначен на конец текущего года.

Известна и сфера применения нового трамвая. На свой пост он заступит в качестве служебного транспорта на космодроме "Восточный". Представитель УКВЗ также добавил, что добавил, что за последние три года в проекте удалось сократить зависимость от иностранных комплектующих с 45% до 3%. Часть компонентов, которые ранее закупались, УКВЗ теперь производит самостоятельно, остальные приобретают в том числе на отечественных предприятиях.