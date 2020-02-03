Россия - страна с самым дешевым бензином в Европе. Почти

Самые низкие цены на топливо зафиксированы в Казахстане. В этой стране стоимость литра 95-го бензина составляет 27,7 рублей

Что же касается нашей страны, то мы занимаем второе место в рейтинге европейских стран с самым дешевым бензином. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости». Так, в среднем бензина с октановым числом 95 ценой обойдется в РФ в 45,8 руб. за литр. Тройку замыкает Белоруссия (51 рублей). Далее следуют Украина (71,8 руб.) и Румыния (75,4 рублей).

Также в исследовании оценивалась доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. В этом рейтинге Россия заняла 17 место. Так, на среднюю российскую зарплату можно приобрести 884,4 литра бензина. Первое место в этом списке занимает Люксембург (2776,3 литров). На втором месте Норвегия, где на среднюю зарплату местные жители могут приобрести 2251,8 л бензина.