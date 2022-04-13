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13 апр 2022

Россия не сможет производить автомобильные аккумуляторы

Россия не сможет производить автомобильные аккумуляторы

Аргентина и Чили приостановили поставки литиевого сырья в Россию. Эти две страны были основными поставщиками данного металла в нашу страну

Стоит ли говорить, что литий крайне важен для автомобильной промышленности. Батареи и аккумуляторы для электромобилей и обычных машин – все они, так или иначе, связаны с литием.  Ограничение поставок в Россию срывает сроки запуска множества проектов, к примеру, строительства и ввода в эксплуатацию завода по производству аккумуляторов в Калининграде или начало производства электрокара КАМА-1. Представители компаний уже сообщили, что все планы приходится кардинальным образом пересматривать.

Возникает логичный вопрос – наша страна богата полезными ископаемыми, неужели мы не можем перекрыть потребность в литии своими силами, как оказалось – можем, но на это нужно время.  Дело в том, что сейчас несколько отечественных компаний ведут подготовку к началу добычи литиевого сырья в Забайкальском крае и в Мурманской области. На оформление всех бумаг и лицензий требуется около восьми месяцев, так что добыча будет налажена, как минимум, через год.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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