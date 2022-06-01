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1 июн 2022

Россия откажется от иностранных мусоровозов

Россия откажется от иностранных мусоровозов

После санкций коммунальные службы решили резко обновить свои автопарки, так как эксплуатировать иностранную технику становится попросту невозможно

К примеру, на днях глава организации "Российский экологический оператор", которая занимается вывозом мусора, заявил, что автопарк мусоровозов в стране будет модернизирован - иностранные автомобили будут проданы, а их место займут отечественные и китайские аналоги.

Надо сказать, что иностранные машины занимают 25 процентов от общего числа. После ужесточения антироссийских санкций эксплуатировать их стало сложнее — запасных частей либо нет, либо они сильно подорожали. Переход же на отечественные машины займет около пяти лет и потребует серьезных финансовых вложений в размере сорока пяти миллиардов рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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