Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших авторынков Европы

По итогам февраля нынешнего года Россия заняла четвертое место среди самых крупных автомобильных рынков в Европе, сообщает аналитическое агентство «Автостат»

Всего за прошлый месяц в стране без учета LCV было продано около 111 тыс. машин. В январе, декабре, ноябре и октябре Россия занимала пятое место рейтинга, в сентябре была четвертой, а в августе смогла занять второе место.

Первое место в рейтинге занимает Германия. В прошлом месяце на местном рынке было реализовано 239 943 машины. Эта цифра на 10,8% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

На втором месте — Франция. В этой стране в феврале 2020 г. было реализовано 167 784 машины, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году. На третьей строчке Италия. В этой стране дилеры за месяц реализовали 162 793 новых легковых автомобиля. Это на 8,8% меньше по сравнению с прошлым годом.