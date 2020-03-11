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11 мар 2020

Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших авторынков Европы

Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших авторынков Европы

По итогам февраля нынешнего года Россия заняла четвертое место среди самых крупных автомобильных рынков в Европе, сообщает аналитическое агентство «Автостат»

Всего за прошлый месяц в стране без учета LCV было продано около 111 тыс. машин. В январе, декабре, ноябре и октябре Россия занимала пятое место рейтинга, в сентябре была четвертой, а в августе смогла занять второе место.

Первое место в рейтинге занимает Германия. В прошлом месяце на местном рынке было реализовано 239 943 машины. Эта цифра на 10,8% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

На втором месте — Франция. В этой стране в феврале 2020 г. было реализовано 167 784 машины, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году. На третьей строчке Италия. В этой стране дилеры за месяц реализовали 162 793 новых легковых автомобиля. Это на 8,8% меньше по сравнению с прошлым годом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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