Автомобильный портал Motorpage
21 ноя 2023

Россия примет ответные меры на действия Латвии по конфискации российских автомобилей

Россия примет ответные меры на действия Латвии по конфискации российских автомобилей

Согласно заявлению Директора второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, Россия готова принять зеркальные меры в ответ на запрет и конфискацию автомобилей с российскими регистрационными знаками, находящихся на территории Латвии

Соответствующий закон находится в разработке и будет касаться не только асимметричных мер против действий Латвии, но и ряда других стран Прибалтики, которые намерены придерживаться политики конфискации российских автомобилей. К другим мерам также относится введение ограничения на закупку ряда товаров и запрета на транзит через морские порты.

Напомним, что с 13 сентября действуют ограничения на въезд российских автомобилей на территорию Латвии, а 15 ноября вступил в силу закон, в соответствии с которым конфискованные российские автомобили могут быть переданы Украине. Послабления действуют на работников российских диппредставительств и российских граждан, совершающих транзит в Калининград. В последнем случае для совершения переезда через территорию Латвийского государства дается 24 часа с момента пересечения границы. 

При написании новости использовалась информация:
Парламентская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aito M9 SUV

В Китае прошла презентация кроссовера от Huawei

21 ноября 2023

Китайская Toyota Corolla Cross доступен для покупки в России

20 ноября 2023
Chery Exeed Sterra ES

Chery начала продавать электроседан с запасом хода в 905 км

20 ноября 2023
Dongfeng Nammi 01

Dongfeng представила новый бюджетный электрохэтч

20 ноября 2023
Nissan Pathfinder

Представлен кроссовер Nissan Pathfinder для рынка Китая

20 ноября 2023
Jaecoo J8

Суббренд Chery привезет в Россию еще один кроссовер

20 ноября 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал» Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Changan Alsvin - changan alsvin (2023) «мы стали лучше одеваться»
Тест драйв
14 ноября 2023

Changan Alsvin
"«Мы стали лучше одеваться»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) «у нас есть мечта»
Тест драйв
07 ноября 2023

GAZ Соболь NN
"«У нас есть мечта»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 8 7