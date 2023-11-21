Согласно заявлению Директора второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, Россия готова принять зеркальные меры в ответ на запрет и конфискацию автомобилей с российскими регистрационными знаками, находящихся на территории Латвии

Соответствующий закон находится в разработке и будет касаться не только асимметричных мер против действий Латвии, но и ряда других стран Прибалтики, которые намерены придерживаться политики конфискации российских автомобилей. К другим мерам также относится введение ограничения на закупку ряда товаров и запрета на транзит через морские порты.

Напомним, что с 13 сентября действуют ограничения на въезд российских автомобилей на территорию Латвии, а 15 ноября вступил в силу закон, в соответствии с которым конфискованные российские автомобили могут быть переданы Украине. Послабления действуют на работников российских диппредставительств и российских граждан, совершающих транзит в Калининград. В последнем случае для совершения переезда через территорию Латвийского государства дается 24 часа с момента пересечения границы.