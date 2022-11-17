Россия вошла в рейтинг стран с самой дорогой парковкой

Наших соотечественников можно поздравить еще с одним рекордом – Россия стала одной из самых дорогих стран мира в области организации парковочных пространств

Аналитики агентства Parkopedia изучили данные по 90 миллионам парковочных мест в 20 000 городов 90 стран мира. В рейтинг вошла цена стоянки на улицах и вне улиц в течение двух часов (с 11:00 до 13:00 в среду), восьмичасового рабочего дня (с 09:30 до 17:30 в среду) и месяца. В итоге Россия заняла в рейтинге почетное третье место, уступив лишь Голландии и Южной Корее.

Если судить по городам, то Москва оказалась на шестом месте по дорогвизне парковки. Лидером же признан Амстердам и Нью-Йорк.