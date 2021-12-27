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27 дек 2021

Россия возвращается к нулевому промилле

Россия возвращается к нулевому промилле

В правительстве вновь заговорили о снижении допустимых норм алкоголя в крови. Если сейчас максимально допустимое значение находится на отметке в 0.3г., то вскоре его могут довести до нуля. Инициатива принадлежит заместителю председателя правительства России, председателю комиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину

"Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать",…

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