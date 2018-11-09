В марте следующего года нас ждет автомобильный салон в Женеве, и ему будет чем удивить посетителей. Помимо мировых автопроизводителей, в качестве участника, заявлена и Россия. Да, на женевский автосалон едет наш автомобиль-Aurus Senat

Соответствующее заявление было сделано пресс-службой Министерства промышленности и торговли РФ. Конечно, формально автомобиль уже новинкой не является. Напомним, что «в народ» автомобиль был выведен еще на недавно прошедшем автосалоне в Москве. Однако, Москва это еще не весь мир. Действительно, европейскому кругу автомобиль еще недостаточно известен, а Женева является идеальным способом для исправления этого недочета. К слову, на будущем автосалоне будут представлены две версии - обычный седан и лимузин.

Стоит отметить, что ранее гендиректор и совладелец концерна Sollers Вадим Швецов сообщил, что автомобили Aurus раскуплены на два года вперед. Из-за ажиотажного спроса предзаказ машин на 2019 и 2020 год закрыт. В модельный ряд машин класса люкс для первых лиц государства помимо лимузина и седана также входят минивэн, внедорожник и мотоцикл, однако последние так и остаются непредставленными публике.