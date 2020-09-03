Россиян будут лишать прав за езду в пьяном виде на самокатах

Жителя Казани могут лишить прав за езду на самокате в нетрезвом состоянии. Транспортное средство было сразу же отправлено на штрафстоянку

По данным ГИБДД, мужчина управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения. При этом он отказался пройти медосвидетельствование по требованию остановивших его сотрудников полиции, документов на электросамокат у него также не было. В инспекции заявляют, что сейчас управляющего электросамокатом можно приравнять как к пешеходу, так и к водителю мопеда — в зависимости от объема двигателя. В данном случае, как сообщается, самокат был мощнее 250 ватт и подходил под вторую категорию. Для управления таким видом транспорта водитель уже должен иметь права категории М.

Житель Казани свою вину отрицает и намерен оспаривать решение. Также он заявил, что был трезв. «Что еще за новости, с каких пор самокат стал транспортным средством? Но они взялись составлять на меня протокол, а пока писали, за моим самокатом эвакуатор приехал! Кому рассказываю эту историю — не верят, смеются, потому что бред полнейший! При погрузке они еще умудрились сломать мне ручку газа на самокате», — цитирует его издание «Вечерняя Казань»