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11 май 2022

Россиян освободят от госпошлины за водительские удостоверения

Россиян освободят от госпошлины за водительские удостоверения

C наступлением теплых дней в некоторых регионах России начались лесные пожары.  По состоянию на 8 мая в России горело более тысячи гектаров леса. Около 40 очагов лесных пожаров зафиксированы на расстоянии менее 5 километров от населённых пунктов

Власти Бурятии, Иркутской, Омской областей и Хабаровского края уже ввели чрезвычайное положение.  В свою очередь МВД обнародовало постановление, согласно которому, жителям  вышеуказанных регионов, пострадавших от пожаров, освободят от уплаты государственной пошлины при оформлении водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. Напомним, что размер пошлины на сегодняшний день составляет две тысячи рублей.

Также данные категории граждан получают приоритет в обслуживании - сотрудники МВД и других профильных ведомств будут оперативно оформлять выписки по транспортным средствам и вносить изменения в документы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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