Россиян освободят от госпошлины за водительские удостоверения

C наступлением теплых дней в некоторых регионах России начались лесные пожары. По состоянию на 8 мая в России горело более тысячи гектаров леса. Около 40 очагов лесных пожаров зафиксированы на расстоянии менее 5 километров от населённых пунктов

Власти Бурятии, Иркутской, Омской областей и Хабаровского края уже ввели чрезвычайное положение. В свою очередь МВД обнародовало постановление, согласно которому, жителям вышеуказанных регионов, пострадавших от пожаров, освободят от уплаты государственной пошлины при оформлении водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. Напомним, что размер пошлины на сегодняшний день составляет две тысячи рублей.

Также данные категории граждан получают приоритет в обслуживании - сотрудники МВД и других профильных ведомств будут оперативно оформлять выписки по транспортным средствам и вносить изменения в документы.