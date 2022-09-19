Россиян предупредили о дефиците «зимнего» дизельного топлива

В России может возникнуть нехватка зимнего дизельного топлива. О риске дефицита сообщил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Интересный факт – несмотря на эти нюансы глава союза считает, что в целом положение дел на рынке можно оценивать, как стабильное. С «зимним» дизелем сложилась следующая история - огромное количество топлива в данный момент уходит на экспорт, соответственно, цена на него растет. Дошло до того, что и оптовые, и розничные цены на дизель побили показатели по бензину.

«Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определенные трудности», — сказал Аркуша в интервью радо «Спутник»