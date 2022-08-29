Россиян предупредили о подорожании техосмотра

Совсем скоро, с наступлением осени, в РФ вводятся новые правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Чего нам ожидать?

Во-первых - самой новой процедуры. Скажем, теперь специалисты не будут проверять не будут проверять уровень шума выхлопа и наличие аптечки и огнетушителя. Во-вторых, из правил ТО исключат неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения.

Самое же главное - повысится стоимость услуги. Дело в том, что тарифная сетка не менялась уже целое десятилетие, а их надо пересмотреть, как минимум, с учетом инфляции. По оценкам гильдии операторов ТО, с учетом этого пункта тарифы на техосмотр в Москве должны вырасти в среднем на 70 процентов.