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13 ноя 2020

Россиянам могут разрешить выезжать на «выделенки» ночью

Россиянам могут разрешить выезжать на «выделенки» ночью

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым предложили перестать штрафовать россиян за выезд на «выделенки» по ночам. По их мнению, автомобилистам следует разрешить выезд на полосы для общественного транспорта, которые в ночное время суток, как правило, пустуют

Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство. Его авторы также считают, что не следует штрафовать водителей за кратковременный выезд на «выделенку» в том случае, если без этого невозможно объехать препятствие.

Если проект примут, КоАП РФ будет дополнен примечанием, которое разрешит выезд на «выделенки» с 23 до шести часов, а также в случае ремонта или уборки дороги на основных полосах. На сегодняшний день в России за выезд на полосы для общественного транспорта штрафуют на 1,5 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге штраф в два раза выше.

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