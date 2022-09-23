Россиянам стоит опасаться за судьбу своих машин

В период мобилизации для нужд армии могут призвать не только гражданское население, но и их автомобили.

Да, такая норма действительно прописана в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». При этом список транспортных средств, которые подходят военным, достаточно обширен. В него входят, как серийные автомобили, так и городская спецтехника. За отказ от выполнения требования предусмотрены штрафные санкции.

Сми сообщают, что у частных лиц могут изымать и грузовики, и автобусы, и снегоходы, и строительную технику. Правда, есть один нюанс, подобное может произойти только в том случае, если на территории страны будет объявлено военное положение.