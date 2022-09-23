Автомобильный портал Motorpage
23 сен 2022

Россиянам стоит опасаться за судьбу своих машин

Россиянам стоит опасаться за судьбу своих машин

В период мобилизации для нужд армии могут призвать не только гражданское население, но и их автомобили.

Да, такая норма действительно прописана в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». При этом список транспортных средств, которые подходят военным, достаточно обширен. В него входят, как серийные автомобили, так и городская спецтехника. За отказ от выполнения требования предусмотрены штрафные санкции.

Сми сообщают, что у частных лиц могут изымать и грузовики, и автобусы, и снегоходы, и строительную технику.  Правда, есть один нюанс, подобное может произойти только в том случае, если на территории страны будет объявлено военное положение.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Camry (2021) вид сзади

Toyota официально прокомментировала закрытие российского завода

23 сентября 2022
Skoda Octavia 2020 вид спереди сбоку

Skoda разрабатывает полностью электрическую Octavia

23 сентября 2022
Volkswagen Golf 2020 вид сбоку

Volkswagen переносит производство из Германии

23 сентября 2022

Когда заработает завод Evolute

23 сентября 2022
Haval Jolion (2021) вид спереди

В Российской программе льготного кредитования появились иностранные автомобили

23 сентября 2022
Toyota Camry (2021) вид спереди

Toyota закрывает свой завод в Шушарах

23 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro max (2022) как полный привод изменил характер Тест драйв
20 сентября 2022

Chery Tiggo 8
"Как полный привод изменил характер Chery Tiggo 8 Pro Max"
Haval Dargo - haval dargo (2022) «сила воздействия»
Тест драйв
15 сентября 2022

Haval Dargo
"«Сила воздействия»"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) они по-прежнему в строю
Тест драйв
09 сентября 2022

Mitsubishi Outlander
"Они по-прежнему в строю"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 5 1 8