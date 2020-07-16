Россиянам запретят ремонтировать машины подержанными запчастями

В проекте изменений Технического регламента (ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных появились предложения запретить в России установку на автомобили компонентов, ранее бывших в употреблении

В документе на странице 241 содержится перечень компонентов колесных транспортных средств, повторное использование которых не допускается. Прежде всего, это элементы пассивной безопасности — подушки безопасности, автоматические или неавтоматические ремни безопасности. Запрет распространяется также на сиденья, но только в тех случаях, когда в них встроено крепление ремней и/или подушки безопасности.

Там же упоминаются системы рулевого управления и тормозные системы, включая исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики. Запрещается использовать повторно оборудование питания двигателя газообразным топливом.

В списке запрещённых к повторному использованию деталей — иммобилайзеры, повторители и блоки электронного управления, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и глушители системы выпуска.