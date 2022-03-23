Россияне готовы обменивать свои автомобили на квартиры

На фоне роста цен на автомобили россияне начали публиковать объявления об обмене своих машин с пробегом на недвижимость

Интересно, что такие объявления в основном сконцентрированы в регионах, хотя в Москве и Санкт-Петербурге подобные предложения встречаются. Хотите примеров – пожалуйста. Некий житель Махачкалы, готов продать свой годовалый Kia Mohave за сумму, равную стоимости трехкомнатной квартиры в этом же городе. Впрочем, он же готов и обменять машину на квартиру ключ в ключ. К слову, многие автомобилисты говорят, что готовы к обмену на квартиру лишь из желания проверить возможность такой сделки в принципе.

Любопытно, но эксперты по недвижимости заявляют, что такие предложения являются экзотическими, хотя и демонстрируют положение дел на рынке - цены на квартиры пусть и выросли, но не так резко, как на автомобили.