Россияне назвали автомобиль мечты

Для россиян идеальным автомобилем стал эфемерный полноприводный кроссовер или внедорожник с бензиновым двигателем мощностью в 200 лошадиных сил

В России большинство водителей страны видят своим идеальным автомобилем кроссовер или внедорожник, приводит РБК результаты «Авито Авто». В ходе опроса свой выбор на автомобилях класса SUV остановили 47% респондентов. Всего же в исследовании приняли участие 10 000 человек по всей России.

Также удалось выяснить, что у россиян автомобиль мечты должен комплектоваться системой полного привода и бензиновым мотором мощностью 100 — 200 лошадиных сил. Коробка передач — «автомат». Об автомобиле с гибридной силовой установкой мечтают 21% респондентов, а электрокар приобрели бы 16% участников опроса. Большинство опрошенных мечтают о машине немецких компаний (55%). На втором месте — японские автомобили. На этих машинах свой выбор остановили 42% респондентов. Первую тройку замыкают «корейцы» — за них проголосовали 17% опрошенных. Приобрести машину российского производства хотят 16% респондентов.