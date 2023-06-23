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23 июн 2023

Россияне не готовы менять пробки на общественный транспорт

Россияне не готовы менять пробки на общественный транспорт

Более половины российских автомобилистов не готовы пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать пробок. Такие показатели следуют из опроса, проведенного страховыми компаниями.

Собственно, вышеуказанную точку зрения высказали почти 53 процента опрошенных, а еще треть заявила о том, что пересядет на автобусы, метро и прочее лишь в крайнем случае.

14% опрошенных признались, что проводят в пробках более 7 часов в неделю. Сидя в неподвижном автомобиле, россияне предпочитают слушать музыку, аудиокниги или подкасты, разговаривать по телефону и даже смотреть кино. В среднем же люди простаивают в заторах по три часа.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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