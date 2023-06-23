Россияне не готовы менять пробки на общественный транспорт

Более половины российских автомобилистов не готовы пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать пробок. Такие показатели следуют из опроса, проведенного страховыми компаниями.

Собственно, вышеуказанную точку зрения высказали почти 53 процента опрошенных, а еще треть заявила о том, что пересядет на автобусы, метро и прочее лишь в крайнем случае.

14% опрошенных признались, что проводят в пробках более 7 часов в неделю. Сидя в неподвижном автомобиле, россияне предпочитают слушать музыку, аудиокниги или подкасты, разговаривать по телефону и даже смотреть кино. В среднем же люди простаивают в заторах по три часа.