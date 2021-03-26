Россияне не смогут ездить на праворульных автомобилях

Серьезной помехой для владельцев заокеанских японок может стать техосмотр. Точнее один пункт, из-за которого его не получится пройти

Речь идет о неправильной настройке световых приборов. Дело в том, что фары в японских автомобилях настроены под левосторонне движение, соответственно на наших дорогах они работают неправильно – освещают встречную полосу, и практически не затрагивают обочину.

До последнего момента эта проблема решалась двумя путями – либо заимствованием фар с европейских аналогов, либо кустарной переделкой используемых приборов. Но перестановка фар, юридически, уже считается внесением изменений в конструкцию автомобиля, иначе говоря, тюнингом. Соответственно владелец машины попадает на необходимость прохождения экспертизы и регистрации переделок.

То есть может произойти такой сценарий - владелец правильного автомобиля приезжает на техосмотр, где специалисты замечают, что на машину установлена нештатная оптика. Сразу возникает вопрос – есть ли акт экспертизы, допускающей такую переделку. Акта нет – пройденного техосмотра нет. Конечно же, сейчас, наказание за непройденный техосмотр относительно легкое – штраф в две тысячи рублей. Однако, еще не утихают обсуждения о внедрении запретов на эксплуатацию машин без пройденного ТО, так что владельцам праворульных машин стоит быть наготове к нелегкой жизни.