Россияне отказываются от личного транспорта

Виной тому стал дорогой бензин, так что наши соотечественники нередко, находясь перед выбором: ехать или экономить деньги, часто выбирают второй вариант

ВЦИОМ провел опрос среди 1,6 тысячи российских водителей, чтобы выяснить наиболее распространенные причины отказа от частого использования личного автомобиля. Почти половина участников исследования заявила, что это высокая стоимость бензина. Об этом рассказали 47 процентов респондентов.

Еще 16 процентов вспомнили о страховых расходах и транспортном налоге, а 15 процентов признались, что испытывают финансовые трудности и отказ от езды на машине – это попытка сэкономить. Были названы и неэкономические факторы, так для 14 процентов опрошенных важной причиной стали пробки, восемь процентов реже водят автомобиль из-за заботы об окружающей среде, а еще семь процентов жалуются на состояние дорог.