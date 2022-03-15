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15 мар 2022

Россияне получат отсрочку по автомобильным кредитам

Россияне получат отсрочку по автомобильным кредитам

Правительство выпустило постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане получат возможность обращаться в банки за предоставлением так называемых «кредитных каникул»

Если говорить об автомобильных кредитах, то их максимальный размер зафиксирован на отметке в 700 тысяч, если сумма займа не превышает данной цифры, то заемщик вправе обратиться в банк для организации отсрочки по платежам на срок до тридцатого сентября текущего года.

К сожалению, есть одно важное условия для получения "кредитных каникул" - заемщик должен официально подтвердить, что его официальные доходы упали на тридцать процентов (и более) по сравнению с прошлом годом. Еще один интересный нюанс - в семьсот тысяч оценивается весь денежный заем, а не текущая задолженность, то есть если вы взяли кредит на миллион, заплатили триста тысяч и остались должны банку еще семьсот, то механизм с "кредитными каникулами" не сработает.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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