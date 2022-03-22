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22 мар 2022

Россияне решили скупить все автомобили Казахстана

Россияне решили скупить все автомобили Казахстана

Казахстанские дилерские центры фиксируют резкий рост спроса на новые автомобили со стороны граждан России. С чем это связано?

Причины банальны-  в России машины резко подорожали, плюс возник дефицит, в Казахстане же цены остаются сравнительно низкими, даже несмотря на то, что курс национальной валюты (тенге) по отношению к доллару вырос.  Важно отметить, что покупая автомобиль в Казахстане, нашим соотечественникам не приходится заниматься его «растаможкой», так как  Россия и Кахазхстан входят в Евразийский экономический союз.

Правда есть один нюанс, машина должна быть произведена на Территории Казахстана. Впрочем, здесь хватает разнообразия, так как автомобильных предприятий в стране много. К примеру, одним из крупнейших является   «СарыаркаАвтоПром», выпускающий автомобили брендов Kia, JAC и Chevrolet.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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