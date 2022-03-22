Россияне решили скупить все автомобили Казахстана

Казахстанские дилерские центры фиксируют резкий рост спроса на новые автомобили со стороны граждан России. С чем это связано?

Причины банальны- в России машины резко подорожали, плюс возник дефицит, в Казахстане же цены остаются сравнительно низкими, даже несмотря на то, что курс национальной валюты (тенге) по отношению к доллару вырос. Важно отметить, что покупая автомобиль в Казахстане, нашим соотечественникам не приходится заниматься его «растаможкой», так как Россия и Кахазхстан входят в Евразийский экономический союз.

Правда есть один нюанс, машина должна быть произведена на Территории Казахстана. Впрочем, здесь хватает разнообразия, так как автомобильных предприятий в стране много. К примеру, одним из крупнейших является «СарыаркаАвтоПром», выпускающий автомобили брендов Kia, JAC и Chevrolet.