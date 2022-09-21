Россияне смогут пользоваться электронными правами

Российские водители смогут предъявлять права в электронном виде с 1 октября. Пока данная возможность будет работать в тестовом режиме.

Как сообщают «РИА-Новости» пока все технологические процессы не отлажены, возить с собой обычное удостоверение не помешает – инспекторы могут для контроля попросить предъявить и его. Электронные документы же будут находиться в специальном приложении «Госуслуги.Авто».

Интересно, но проект электронных документов в России запустили несколько лет назад. Летом Совет Федерации одобрил закон, который позволяет автовладельцам предъявлять документы по ОСАГО и каско в электронном формате. Даже договор купли-продажи теперь можно оформить через портал государственных услуг, заверив бумаги электронной подписью.