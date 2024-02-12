Россияне стали чаще платить штрафы

Стало известно, что в 2023 году количество штрафов, зафиксированных дорожными камерами, составило 220,9 миллионов. Это на 20,4% больше, чем годом ранее. При этом число самих дорожных камер достигло 29,2 тысяч штук. (прирост за год - 8,4%)

Отмечается, что общее число штрафов, вынесенных сотрудниками ГИБДД, достигло 237,6 млн в 2023 году. Примерно треть от всего количества было зафиксировано в Москве и Подмосковье - 41,4 млн и 39,9 млн соответственно. Далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская область - 13,9 млн, Татарстан - 8,31 млн, Башкортостан - 6,79 млн и Краснодарский край - 5,73 млн.

Прирост в количестве штрафов связывают не с увеличением числа дорожных камер, а с расширением их способностей фиксировать правонарушения. К примеру, устройства теперь могут распознавать водителей с непристегнутыми ремнями или использующих телефон во время движения.