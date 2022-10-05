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5 окт 2022

Россияне стали чаще тюнинговать автомобили из-за дефицита запчастей

Россияне стали чаще тюнинговать автомобили из-за дефицита запчастей

Наши соотечественники, стали чаще посещать тюнинг-центры и дорабатывать свои автомобили. Причина нестандартная - во всем виноват дефицит запчастей

Выяснилось, что замена бамперов и капотов после ДТП, например, на запчасти от тюнинг-ателье может оказаться и быстрее, и доступнее оригинальных запчастей, так как их поставщики сейчас сталкиваются с логистическими сложностями. К слову, большинство участников рынка заявили, что кузовные детали, в частности стекла, оказались в огромном дефиците, и ситуация здесь менее чем за полгода не исправится.

Что касается тюнинга, то многие ателье говорят, что люди обращаются к ним с целью обновить эмоции от владения машиной, ведь купить новый автомобиль сейчас сложно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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