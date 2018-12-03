Российские аэропорты ужесточают правила парковки

Тяжело придется любителям экономить на парковке в аэропортах. На данный момент планируется полностью пересмотреть бесплатную тарификацию с последующим внесением нескольких изменений

Собственно, пионером в данном направлении, стал петербургский аэропорт Пулково, который с сегодняшнего дня ввел ограничения на въезд. 15 минут бесплатного нахождения на парковке сохраняются, однако, теперь, после первого выезда из зоны отправления и прибытия повторный бесплатный въезд к терминалу будет возможен только через 30 минут. Если же водитель захочет въехать раньше положенного срока, то ему придется заплатить 700 рублей за въезд.

По заявлению пресс-службы, аэропорт пошел на такие меры, в первую очередь, из-за таксистов, которые часто сами нарушают правила парковки и препятствуют передвижению другим автомобилистам. Ограничение на повторный въезд должно сократить количество нелегально припаркованных автомобилей, разгрузить подъездные пути и повысить комфорт и безопасность аэропорта.