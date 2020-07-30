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30 июл 2020

Российские автомобили начнут массово оснащать алкозамками

Российские автомобили начнут массово оснащать алкозамками

В будущем для алкозамков разработают особые стандарты и установят регулярные проверки

В России до конца нынешнего года собираются разработать концепцию массового внедрения алкозамков на автомобилях. Как сообщает «Коммерсантъ», над этим планом сейчас работают в Минпромторге. Новое устройство не позволит машине завестись если обнаружит алкоголь в выдохе водителя.

В будущем для алкозамков разработают особые стандарты и установят регулярные проверки. Кроме этого, в министерстве пообещали обсудить вопрос стимулирования за установку устройств российского производства для автопроизводителей. В свою очередь, специалисты Центрального исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» проверят безопасность работы алказамков.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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