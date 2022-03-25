Российские банки перестали одобрять автомобильные кредиты

В России зафиксирован антирекорд по одобрению автокредитов- за первую половину марта было одобрено лишь десять процентов от общего числа заявок. Таких цифр не было даже во время пандемии и локдаунов

Как сообщает "Коммерсантъ", низкие показатели объясняются очень просто. Во-первых, перебои с поставками влияют на объемы продаж. Во-вторых выросла сама ставка по кредитам и банки стали тщательнее оценивать финансовые возможности заемщиков, переоценивая все риски.

Любопытно, но эксперты считают, что ситуация может скоро исправиться, а сам размер среднего кредита будет лишь расти. По данным НКБИ, средний чек по автокредиту в России продолжает бить рекорды. В феврале он вырос почти на 5% по сравнению с январём и на 37,5% — по сравнению с февралём 2021 года. В среднем в прошлом месяце российский покупатель одалживал у банка для покупки машины 1,35 миллиона рублей. Надо сказать, прошлый год отметился еще одним рекордным значением по объему автокредитования - более одного триллиона рублей.