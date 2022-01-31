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31 янв 2022

Российские цены на бензин оказались очень стабильными

Российские цены на бензин оказались очень стабильными

По состоянию на начало 2022 года бензин в России является одним из самых дешевых в Европе, к тому же цены оказались стабильными на фоне других стран

Как сообщают «РИА Новости» в своем исследовании, сейчас средняя цена за литр топлива на российских заправках составляет 51,3 рубля, а за прошлый год цены поднялись лишь на 6,8 процента, тогда как в других европейских странах был зафиксирован 20-30 процентный рост.  Любопытно, но самый дешевый бензин оказался в Казахстане  - 35,7 рублей за литр. А бронзу получает Белоруссия, там литр топлива в среднем стоит 61 рубль.  Отметим, рейтинг составлялся на основе стоимости топлива АИ-95.

К сожалению, сравнительно низкие цены на бензин не говорят об его доступности. Здесь, правда, учитывается соотношение средней стоимости топлива и средней же заработной платы. Наша страна оказалась в средине списка (17 из 32), а лидером оказался Люксембург. Если говорить в цифрах, то россиянин сможет купить немногим больше 900 литров топлива (927) на месячную зарплату, тогда как житель Люксембурга способен купить более двух тысяч литров бензина.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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