Российские цены на бензин оказались очень стабильными

По состоянию на начало 2022 года бензин в России является одним из самых дешевых в Европе, к тому же цены оказались стабильными на фоне других стран

Как сообщают «РИА Новости» в своем исследовании, сейчас средняя цена за литр топлива на российских заправках составляет 51,3 рубля, а за прошлый год цены поднялись лишь на 6,8 процента, тогда как в других европейских странах был зафиксирован 20-30 процентный рост. Любопытно, но самый дешевый бензин оказался в Казахстане - 35,7 рублей за литр. А бронзу получает Белоруссия, там литр топлива в среднем стоит 61 рубль. Отметим, рейтинг составлялся на основе стоимости топлива АИ-95.

К сожалению, сравнительно низкие цены на бензин не говорят об его доступности. Здесь, правда, учитывается соотношение средней стоимости топлива и средней же заработной платы. Наша страна оказалась в средине списка (17 из 32), а лидером оказался Люксембург. Если говорить в цифрах, то россиянин сможет купить немногим больше 900 литров топлива (927) на месячную зарплату, тогда как житель Люксембурга способен купить более двух тысяч литров бензина.