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27 окт 2022

Российские дилеры Mercedes не испытывают проблем с запчастями

Российские дилеры Mercedes не испытывают проблем с запчастями

На фоне заявления представителей немецкой марки об уходе компании из России многие наши соотечественники несколько напряглись, предвкушая возможные сложности с обслуживанием и ремонтом своих автомобилей. Впрочем, есть вероятность, что ничего подобного не произойдет.

Дилеры марки заявили, что не останутся без запасных частей для ремонта, хотя производитель перестал поставлять детали полгода назад.  Автосалоны заявили, что уже несколько месяцев назад смогли наладить поставки деталей по серым каналам.

Отметим, что в свое время Минпромторг внес автомобили и запчасти Mercedes-Benz в список брендов, продукцию которых можно ввозить в Россию без дополнительных разрешений со стороны правообладателей торговой марки. Однако, как заявил представитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, запчасти из-за использования помощи посредников значительно подорожали — на 25–30%.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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